Formel 1: Mercedes blufft, Red Bull setzt auf Kontinuität

Angriff auf Mercedes: Der Plan von Verstappen und Co mit dem neuen RB16B

Die Heimlichtuerei hat wieder Hochkonjunktur in der Formel 1: ( SERVICE: Die Autos der Formel 1 2021: Termine und Zeitplan der Präsentationen )

Entwicklungs-Handicap: Mercedes muss aus weniger mehr machen

Je besser ein Team in der Konstrukteurs-WM, desto weniger Windkanalzeit bekommt es. Mercedes hat 2021 nur 360 Windkanalstunden, Williams dagegen 450, also 90 mehr. ( Alle Rennen der Formel 1 im LIVETICKER )

Dazu kommt: 2021 dürfen die Mannschaften nur 145 Millionen Euro ausgeben. Das gilt zwar für alle Teams, aber weil Ferrari und Mercedes mit einem Budget von über 400 Millionen Euro bisher am meisten Geld verprasst haben, müssen sie auch am meisten sparen.

Mercedes könnte Technik-Regel schwerer treffen als Red Bull

Das Reglement schreibt vier Änderungen vor, durch die der Anpressdruck um zehn Prozent verringert werden soll: Die Schlitze am Unterboden verschwinden, die vertikalen Strömungsrichter im selben Bereich werden um vier Zentimeter gestutzt, die hintere Bremsbelüftung um vier Zentimeter schmaler.

Mercedes fährt mit dem Heck traditionell tiefer als Red Bull, stellt das Auto also von vorne nach hinten weniger stark an. Wolff erklärte zur Heimlichtuerei nicht ganz ernst gemeint: "Wir haben natürlich einen Supertrick darunter versteckt, sonst hätten wir es ja gezeigt.“

Und fügte er an: "Es sind einfach zehn Tage bis zum ersten Test. Das bedeutet, dass die Konkurrenz die Möglichkeit hätte, sich das anzuschauen, zu berechnen und zum zweiten, dritten Rennen mit einem Update an der Strecke erscheinen zu können. Zehn Tage sind einfach zu lange, als dass wir es uns leisten wollen, zu früh exhibitionistisch zu sein."

Ferrari macht den Anfang, Red Bull, Renault, McLaren, AlphaTauri und Racing Point legen nach. Die Boliden für die Formel-1-Saison 2020 werden der Öffentlichkeit präsentiert. Nach wochenlanger Arbeit in den Fabriken stellen die Teams nacheinander ihre Ergebnisse vor. SPORT1 zeigt die besten Bilder der neuen Flitzer ©

Traditionsrennstall Williams stellt sein neues Auto zwei Tage vor den ersten offiziellen Tests in der heimischen Fabrik vor - interessant ist der neue rote Einstich der Lackierung © twitter.com/@WilliamsRacing

Der neue Renner trägt die Bezeichnung FW43 - in Anlehnung an den legendären Teamgründer Frank Williams. Seine Tochter Claire ist jetzt der Boss © twitter.com/@WilliamsRacing

Neben George Russell wird Rookie Nicholas Latifi ins Lenkrad greifen. Bei Williams hoffen sie, dass es nach der katastrophalen Saison 2019 und chronischen Finanzproblemen wieder aufwärts geht © twitter.com/@WilliamsRacing

Anzeige

"Das Hauptkonzept hinter dem FW43 ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung des FW42. Es gibt beim Layout keine fundamentalen Konzeptänderungen", sagt Designdirektor Doug McKiernan © twitter.com/@WilliamsRacing

ALPHATAURI: AlphaTauri hat die neuen Farben des Teams vorgestellt - und dabei für eine Premiere gesorgt. Denn: Erstmals in der Geschichte der Formel 1 wurde eine offizielle Präsentation gleich an zwei Standorten parallel abgehalten © twitter.com/AlphaTauriF1

In Mailand wurde eine von der Fassade hängende AlphaTauri-F1-Replika gezeigt, in Salzburg fand die Formel-1-Liveshow mit den Fahrern Pierre Gasly und Daniil Kwjat, den Teamchefs und einem umlackierten Vorjahresmodell statt. Ganz zur Enttäuschung der Fans... © twitter.com/AlphaTauriF1

... denn die hatten den neuen Rennwagen erwartet. Statt einem neuen Auto war jedoch nur ein bisschen neue Farbe zu sehen. Vom neuen Boliden wurden lediglich Renderings veröffentlicht © twitter.com/AlphaTauriF1

Anzeige

Übrigens: AlphaTauri geht aus der bisherigen Scuderia Toro Rosso hervor. Eigentümer des ehemaligen Toro-Rosso-Teams ist und bleibt ungeachtet der neuen Farben Red Bull © twitter.com/AlphaTauriF1

MERCEDES: Das ist der neue W11, mit dem Lewis Hamilton seinen WM-Titel verteidigen will. Was gleich auffällt - der spitze Frontflügel verleiht dem neuen Mercedes ein aggressives Aussehen © Daimler AG

Im Vergleich zu beispielsweise Ferrari fallen die Seitenkästen bei Mercedes nach dem Cockpit deutlich früher ab © Daimler AG

Auch der abgestufte Heckflügel sticht direkt ins Auge © Daimer AG

Anzeige

MCLAREN: Die Briten waren mit Platz vier in der Konstrukteurswertung das Überraschungsteam der Saison 2019. Im Hauptsitz des Teams in Woking präsentierte der Traditionsrennstall den Boliden für die die am 15. März in Melbourne beginnende Saison 2020, den McLaren MCL35 © Twitter@McLarenF1

Mit diesem sollen die beiden Fahrer Carlos Sainz und Lando Norris den Aufwärtstrend weiter fortsetzen. "Wir wollen natürlich auch 2020 einen Schritt nach vorne machen. Nicht in Bezug auf die Platzierung. Da erwarte ich wieder einen harten Kampf um Platz 4", sagte Teamchef Andreas Seidl © Twitter@McLarenF1

Bereits optisch unterscheidet sich das neu Auto von dem der Vorsaison: Weniger orange, dafür mehr blau und auch größere Bereiche in einem dunklen grau. Generell ist die Lackierung matter gehalten als bisher © Twitter@McLarenF1

Das erste Auto des neuen Technikchefs James Key weist zudem eine schmalere Nase und eine kleinere Airbox auf. Insgesamt ist das Chassis deutlich kompakter © Twitter@McLarenF1

Anzeige

RENAULT: Neben Red Bull startete am Mittwoch auch das Renault F1 Team offiziell mit der Auto-Vorstellung in die neue Saison. Bereits vor der eigentlichen Enthüllung lieferte Renault erste Impressionen per Twitter © Twitter@RenaultF1Team

Was sofort auffällt ist das schnittige und aggressive Design des neuen R.S.20. Damit soll der Anspruch unterstrichen werden, dieses Jahr wieder weiter vorne in der Teamwertung anzugreifen © Twitter@RenaultF1Team

Der fünfte Platz aus dem Vorjahr entspricht nicht den Ansprüchen des ambitionierten Werkteams, das bei seinem Formel 1-Comeback vor vier Jahren den WM-Titel 2020 ins Auge gefasst hatte © Twitter@RenaultF1Team

Daher sollte den Ingenieuren in diesem Jahr der große Wurf gelingen, um diese Zielsetzung zu erfüllen. Leicht wird es nicht, zu den Top-Teams aufzuschließen, aber der neue Flitzer von Daniel Ricciardo und Esteban Ocon schaut schnell aus © Twitter@RenaultF1Team

Anzeige

Die ersten Testfahrten am 19. Februar in Barcelona werden es zeigen, ob die beiden Renault-Fahrer Ocon (l.) und Ricciardo wirklich um den WM-Titel mitfighten können © Twitter@RenaultF1Team

REB BULL: Bereits einige Stunden vor der offiziellen Vorstellung am Nachmittag in Silverstone stellte Red Bull ein Foto seines neuen RB16 online, mit dem Max Verstappen seinen ersten Weltmeistertitel anpeilt © Red Bull

Da erst zur Saison 2021 gravierende Regeländerungen die Formel 1 maßgeblich beeinflussen werden, setzen die Top-Teams in dieser Saison auf ein optisch ähnliches Modell wie im letzten Jahr. Nur an Details wurde geschraubt, die Grundfarben Dunkelblau, Gelb und Rot bleiben in der Lackerung vorherrschend © Red Bull

Und so sieht das Ganze auf der Strecke aus. Der Halo-Schutz ist in Schwarz gehalten und fügt sich passend in die Gesamtoptik ein. Das Fahrgestell und die Aerodynamik sind von Design-Genie Adrian Newey auf maximalen Abtrieb getrimmt © Red Bull

Anzeige

Neu ist auch der Motor. Vom neuen Honda-Hybridmotor des insgesamt 16. Formel-1-Autos von Red Bull (daher auch der Name RB16) verspricht sich Teamchef Christian Horner womöglich den entscheidenden Schub, um Mercedes und Ferrari im Kampf um den Titel hinter sich zu lassen © Red Bull

FERRARI: Das ist die Rote Göttin. Mit dem SF1000 soll in diesem Jahr Ferraris Angriff auf die Silberpfeile gelingen - präsentiert wurde der Bolide stilecht im Theater von Reggio Emilia und damit zum ersten Mal nicht in Maranello © Ferrari

Hier ist der SF1000 nochmal aus der Nähe. Das traditionelle Rot von Ferrari dominiert natürlich wieder das Auto. Lediglich der Halo und andere kleine Bereiche setzen schwarze Akzente ©

Sebastian Vettel ist auf jeden Fall schon hin und weg von seinem neuen Dienstwagen: "Es ist schwer, die Saison vorherzusagen. Aber das Auto sieht so aus, als wäre es ein großer Schritt nach vorne. Ich bin gespannt, wie es sich fährt. (…) Es haben so viele Menschen ihr Herzblut in dieses Auto gesteckt" ©

Anzeige

Natürlich darf während der Präsentation auch die Emotion nicht fehlen. Eine fast schon pathetische Atmosphäre entstand, als an Ferrari-Gründer Enzo Ferrari erinnert wurde. "Geben Sie einem Kind ein Blatt Papier und lassen es ein Auto zeichnen, dann wird es sicher rot", wird ein Zitat von ihm eingeblendet ©

Und ein Traum in Rot ist der neue SF1000 auf jeden Fall geworden. Man darf mit Spannung erwarten, wie sich der Ferrari auf der Strecke schlägt. Optisch ist er schon eine Augenweide ©

Teamchef Mattia Binotto kündigte den SF1000 als ein "extremes Design" mit verändertem Konzept an. Allerdings sind auch immer noch Ähnlichkeiten zum Vorjahresmodell zu erkennen. Vor allem der Radstand und Anstellwinkel weisen große Ähnlichkeiten auf © Ferrari

Auch der Frontflügel kam letztes Jahr gegen Saisonende bereits zum Einsatz. Allerdings betont Binotti, dass hier noch was passieren wird. "Dieser Flügel ist nicht der finale, aber es ist die Basis für den Beginn. Wir werden damit auch bei den Wintertests fahren" © Ferrari

Anzeige

In der Längsachse ist der Unterschied zum Vorjahr klar erkennbar. "Alles ist viel enger", bestätigt Sebastian Vettel den Eindruck und lobt den SF1000 jetzt schon: "Wir haben einige clevere Lösungen gefunden, um das zu erreichen" © Ferrari

Für dieses schlankere Design wurde von Monocoque über Power-Unit bis zum Getriebe alles enger zusammengepackt. "Wir versuchen auf die maximale Aero-Performance zu gehen und versuchen, den Abtrieb zu maximieren", erklärt Binotto den Ansatz © Ferrari

Neben der Schlankheit war auch das Gewicht ein Thema beim neuen SF1000. "Wir haben viele Anstrengungen unternommen, um das Gewicht unten zu halten", schwärmt Binotto vom neuen Konzept. Die Gewichtsreduktion sieht man auch. Der SF1000 kommt sehr grazil daher © Ferrari