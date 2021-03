FC Bayern: Wird Marseille-Ersatzspieler Michael Cuisance zum Problem?

Cuisance vor Rückkehr? So könnte er Bayern doch noch helfen

In der Nachspielzeit gegen Olympique Lyon landete der Ball unverhofft im Strafraum bei der Leihgabe des FC Bayern. Doch statt den möglichen Siegtreffer für Olympique Marseille zu erzielen, ließ sich der erneut erst spät eingewechselte Cuisance zu viel Zeit, verlor den Ball an Thiago Mendes und foulte schließlich seinen Gegenspieler. Es blieb trotz Überzahl beim 1:1. ( Spielplan und Ergebnisse der Ligue 1 )

FC Bayern hofft auf Millionen-Einnahmen durch Cuisance-Verkauf

Dass Marseille die Kaufoption in Höhe von mehr als 15 Millionen Euro im Sommer zieht, gilt laut jüngsten Berichten der französischen Sportzeitung L'Équipe als immer unwahrscheinlicher.

Zwar besitzt der Ex-Gladbacher an der Säbener Straße noch einen langfristigen Vertrag bis 2024, doch seit seinem Wechsel 2019 konnte er in München noch nicht richtig Fuß fassen. Ein Neuanfang an der französischen Mittelmeerküste schien für beide Seiten der optimale Ausweg.