Serie A: Juventus tief in der Krise - es droht eine Albtraumsaison

Juventus Turin steckt aktuell tief in der Krise. Den Italienern droht eine Horror-Saison, die Gründe für den Absturz sind vielfältig.

Juventus Turin hinkt aktuell deutlich den eigenen Erwartungen hinterher. Nach neun Meisterschaften in Folge, droht dem italienischen Rekordmeister eine Horror-Saison.

Mit zehn Punkten Rückstand auf Serie A-Tabellenführer Inter Mailand steckt Juventus in der Krise. Am vergangenen Spieltag kam das Team um Superstar Cristiano Ronaldo bei Hellas Verona nicht über ein 1:1 hinaus. ( Service: Tabelle der Serie A )

Doch damit nicht genug. Auch in der Champions League offenbaren sich die großen Probleme der Italiener. Im Achtelfinal-Hinspiel verlor die alte Dame beim FC Porto mit 1:2. ( Spielplan und Ergebnisse der Champions League )

Die Gründe der Juve-Misere sind vielfältig und in allen Teilen der Mannschaft auffindbar. Zusätzlich lassen sich vor allem Fehler in der Transferpolitik des Klubs ausmachen.

Juves Hauptproblem: Fehlende Kaderbreite

Währenddessen stehen die beiden Mittelfeldstrategen Adrien Rabiot und Aaron Ramsey mit ihren Leistungen sinnbildlich für die aktuelle Lage des Vereins. Gegen Verona zählten sie zu den schlechtesten Spielern auf dem Platz. Beide Akteure sind noch bis 2023 vertraglich an Juve gebunden und kosten dem Klub viel Geld.

Dybala und Co.: Schlüsselspieler fehlen verletzt

Starstürmer Paulo Dybala konnte in dieser Spielzeit erst elf Spiele in der Serie A bestreiten. Nun fällt ebenso Offensivpartner Morata aufgrund einer Virus-Infektion aus.

Auch in der Defensive muss Pirlo derzeit umbauen. Mit Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini fehlen derzeit die erfahrensten Abwehrspieler.

Ein CR7 reicht nicht aus

Ronaldo bleibt zurzeit der einzige Lichtblick beim Tabellendritten. Der Portugiese ist in dieser Spielzeit nicht nur Juves Top-Torschütze, sondern führt mit seinen 19 Treffern gleichzeitig die Rangliste in der Serie A an.