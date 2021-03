DOSB: "Klare Erwartungshaltung" an Merkel und Länderchefs

Forderung an Merkel: Perspektive für den Breitensport © AFP/SID/PATRIK STOLLARZ

Der DOSB fordert am Tag vor dem nächsten Corona-Gipfel einem Offenen Brief "eine Perspektive" für den "vereinsbasierten Sport".

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) fordert am Tag vor dem nächsten Corona-Gipfel von Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten in einem Offenen Brief "eine Perspektive" für den "vereinsbasierten Sport". Dafür sei es "nun höchste Zeit" nach monatelangem Lockdown. Ein klarer Fahrplan der Sportministerkonferenz zur Öffnung des Sports basierend auf "Leitplanken" vom DOSB liege bereits vor.