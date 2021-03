Weiterer Coronafall bei der WM in Oberstdorf

Der Internationale Ski-Verband FIS hat einen weiteren Coronafall bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf bestätigt. Die Polin Faustyna Malik aus der Technischen Delegation der Nordischen Kombination wurde positiv getestet und hat sich in Quarantänte begeben. Als Folge muss auch der Technische Delegierte Robert Krautgartner (Österreich) in Isolation. Die Aufgaben des Duos werden in der zweiten WM-Woche von Günter Csar (Österreich) und dem Deutschen Jonas Würth übernommen.