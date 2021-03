Biathlon: Premiere für Vanessa Voigt - Erik Lesser will Wiedergutmachung

Biathletin Vanessa Voigt feiert in Nove Mesto ihr Debüt im Weltcup. Auch bei den Männern gibt es eine Änderung. Erik Lesser hofft nach dem WM-Debakel auf Wiedergutmachung.

Biathletin Vanessa Voigt feiert beim ersten Teil des Weltcups in Nove Mesto (4. bis 7. März) ihr Debüt. (Biathlon LIVE: Alle Rennen im LIVETICKER)

Lesser nach WM-Desaster heiß auf Wiedergutmachung

Nach einer enttäuschenden WM in Pokljuka mit nur zwei Medaillen - neben Peiffer holte die Frauen-Staffel Silber - ist in Tschechien Wiedergutmachung angesagt.

Vor allem Routinier Erik Lesser ist nach seiner desaströsen WM heiß. "Mein Ziel ist, wieder in die Top 15 zu kommen. Ich werde mich in besserer Form zeigen als zuletzt", sagte der 32-Jährige.

Staffeln legen los

Mit der Staffel der Frauen über 4x6 km geht es am Donnerstag (16.05 Uhr) in Nove Mesto los. Die Männer-Staffel folgt am Freitag.