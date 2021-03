Fredi Bobic verlässt Eintracht Frankfurt: Nie die große Liebe - Kommentar

C. Michel

Bobic verhilft Eintracht Frankfurt zu großen Erfolgen

Einige Aussagen verärgern Fans

Und doch wird nach Bobics Abgang, den er am Dienstag für das Saisonende ankündigte - egal, ob es ihn nun nach Berlin oder zu einem anderen Klub zieht - der ganz große emotionale Aufschrei, wie ihn aktuell etwa Marco Rose in Gladbach erlebt, aus dem Umfeld ausbleiben.

Vor allem seine Haltung zu RB Leipzig polarisierte am Main, er hält Kritik am dortigen Modell für "oberflächliches Gequatsche". Bei einem Traditionsverein mit emotionalen Fans kam diese Ansage weniger gut an, ebenso seine Offenheit für Investorenmodelle oder den Wegfall der 50+1-Regelung.