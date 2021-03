Eintracht Frankfurt: Fredi Bobic vor dem Absprung - Bruchhagen mit klarer Bitte

Verhandlungen zur Vertragsauflösung

Bobic gilt schon seit Wochen als möglicher Kandidat für die Nachfolge von Michael Preetz bei Hertha BSC . Dort wird seit dessen Freistellung ein neuer Geschäftsführer Sport gesucht. Das Umfeld der Hessen reagiert wenig emotional auf die jüngste Neuigkeit. "Dass so ein Abschied normal hingenommen wird, weil sich Fredi abgenutzt hat, dem will ich mich nicht anschließen", betont Bruchhagen und erklärt dies auch: "Ich war immerhin 13 Jahre Vorstandsvorsitzender bei der Eintracht."

Bobic ließ zuletzt Zukunft offen

Bobic, der vor seiner Zeit in Frankfurt beim VfB Stuttgart und Chernomorets Burgas tätig war und als Profi unter anderem für den VfB, Borussia Dortmund und auch für die Hertha spielte, hatte seine Zukunft zuletzt stets offen gelassen. Aussagen wie "ich bin sehr glücklich mit dem, was ich hier mache. Aber ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Das habe ich immer gesagt", hörte man von ihm häufiger.

Unter dem 49-Jährigen lauteten die Platzierungen der Eintracht in den vergangenen vier Spielzeiten elf, acht, sieben, und neun. Bruchhagen hat größten Respekt vor der Arbeit von Bobic und lobt ihn in den höchsten Tönen: "Um die Position in der Tabelle zu festigen, bedarf es sehr viel Anstrengung. Was Fredi so stark gemacht hat, ist seine internationale Vernetzung. Diese braucht der Verein auch, um sich weiter auf diesem gehobenen Niveau zu bewegen."