EM: Boris Johnson öffnet Tür für weitere Spiele in Großbritannien

Laut Boris Johnson sind weitere EM-Spiele in Großbritannien möglich © AFP/SID/JUSTIN TALLIS

Die Europameisterschaft könnte im Sommer zu einem Großteil in Großbritannien ausgetragen werden. Englands Premierminister Boris Johnson geht in die Offensive.

Die Fußball-Europameisterschaft könnte im Sommer zu einem Großteil in Großbritannien ausgetragen werden. "Wir sind Gastgeber der EURO. Wir werden das Halbfinale und das Finale ausrichten", sagte der britische Premierminister Boris Johnson dem Boulevardblatt Sun : "Wenn es noch andere Spiele gibt, die wir ausrichten sollen, sind wir natürlich dabei, aber im Moment ist das der Stand der Dinge bei der UEFA."

Die ab dem 11. Juni geplante EM ist derzeit in zwölf Städten in zwölf verschiedenen Ländern geplant. Das Finalturnier soll ohnehin im Londoner Wembley-Stadion stattfinden, außerdem ist der Hampden Park in Glasgow als Spielort geplant. "Jedes andere Spiel, das sie (die UEFA, d. Red) ausrichten wollen, wir sind auf jeden Fall dabei", sagte Johnson.