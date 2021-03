FC Schalke 04: Warum Peter Knäbel ein Retter sein kann

Knäbel verrät: So geht es jetzt auf Schalke weiter

Knäbel folgt beim FC Schalke 04 auf Sport-Vorstand Schneider

Binnen kurzer Zeit hat der bisherige Direktor Nachwuchs und Entwicklung die nach dem Aus von Vorstand Jochen Schneider, Teammanager Sascha Riether, Co-Trainer Rainer Widmayer und Fitnesschef Werner Leuthard entstandenen Lücken geschlossen. "Ich bin die vierte von fünf - und bin froh, dass ich heute diesbezüglich schon Vollzug melden konnte", sagte Knäbel am Montag dem Klub-TV.

Grammozis soll neuer Schalke-Trainer werden

Die fünfte Lücke, die durch die Demission von Cheftrainer Christian Gross entstanden ist, soll Dimitrios Grammozis ausfüllen . Bereits am Montag wurden Eurofighter Mike Büskens zum neuen Co-Trainer, Gerald Asamoah zum neuen Teammanager berufen. Sebastian Klein, Koordinator Athletik Knappenschmiede, stößt ebenfalls zu den Profis.

"Es ist sehr viel passiert. So viel wie in meiner Karriere im Fußball noch nie", rekapitulierte Knäbel seine ersten Stunden in neuer Funktion. "Ich bin sehr froh, dass viele Mitarbeiter gesagt haben, dass sie mit anpacken."