Rainbow Six Siege: G2 Esports' Pengu beendet Karriere

Mehr als fünf Jahre gehörte Niclas Mouritzen zu den prägendsten Spielern in Rainbow Six Siege. Das Besondere daran: in dieser Zeit spielte er lediglich für zwei Teams - PENTA Sports und G2 Esports. Dennoch ist die Liste seiner Erfolge beeindruckend: Zwei Mal gewann er die Weltmeisterschaft, das Six Invitational 2018 und 2019, mehrere Pro League Finals sowie das Six Major 2018 in Paris.