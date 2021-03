Formel 1: Mercedes stellt W12 für die Saison 2021 vor - jetzt im LIVETICKER

Angriff auf Mercedes: Der Plan von Verstappen und Co mit dem neuen RB16B

Knapp vier Wochen vor Beginn der neuen Formel-1-Saison stellt Mercedes seinen W12 per Livestream vor. Erste Bilder gibt es schon vorab. Alle Infos jetzt im LIVETICKER.

Am heutigen Dienstag präsentiert das Weltmeister-Team Mercedes den neuen Dienstwagen von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. SPORT1 begleitet die Vorstellung im LIVETICKER . ( Hier aktualisieren )

+++ Die ersten Bilder des kompletten Fahrzeugs +++

+++ Auch Bottas präsentiert sich schon mit W12 +++

Der Finne postet in seiner Instagram-Story ein Foto mit dem neuen Renner.

+++ Es gibt schon erste Bilder +++

Offiziell beginnt die Präsentation zwar erst um 12 Uhr. Aber schon jetzt streut das Team über seine Social-Media-Kanäle erste Fotos, die wir natürlich hier abbilden. Hier ist zu erkennen, dass die "Silberpfeile" auch in diesem Jahr wieder schwarz sind.

+++ Mercedes wieder klarer Favorit +++

Die Silberpfeile gewannen in der vergangenen Saison den siebten Konstrukteurs-Titel in Folge. Auch Hamilton krönte sich zum siebten Mal zum Champion und zog damit mit Rekordweltmeister Michael Schumacher gleich. Keine Frage: Mercedes ist auch in diesem Jahr erster Anwärter auf den Titel bei den Konstrukteuren und Piloten.