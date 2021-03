Der Ruf der Prophezeiung eilt voraus: Die neuen LoR-Keywords

"Imperien der Aufgestiegenen" ist die insgesamt dritte Erweiterung für Legends of Runeterra © Riot Games

Morgen ist es so weit: Die neue Legends-of-Runeterra-Erweiterung "Imperien der Aufgestiegenen" erscheint. Die Expansion bringt neben neuen Karten auch neue Mechaniken.

Es sind die einzelnen unterschiedlichen Mechaniken, die jedes digitale Kartenspiel einzigartig machen. Bei Legends of Runeterra werden diese Mechaniken durch die Schlüsselwörter repräsentiert, die jede Karte zu einer uniquen Form ihrer Selbst macht. Mit der am morgigen Tag erscheinenden Erweiterung "Imperien der Aufgestiegenen" werden gleich drei neue Schlüsselwörter in das League-of-Legends-Kartenspiel eingeführt.