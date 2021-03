Formel 1: Mick Schumacher und Haas - Upgrade-Verzicht in der Saison

In diesem Jahr dürfen die Formel-1-Fans von Mick Schumacher noch keine Wunderdinge erwarten. Das liegt auch an einer Entscheidung des Teams, die zunächst seltsam klingt.

Schumacher-Boss: Keine Upgrades geplant

Sollten bei den Tests in Bahrain in der kommenden Woche Dinge nicht funktionieren, werde man diese selbstverständlich beheben, so der 55-jährige Südtiroler, "aber momentan ist nicht geplant, Upgrades oder irgendetwas zu bringen."

Was auf den ersten Blick verwundert, ist bei genauerer Betrachtung gar nicht so ungewöhnlich. Schließlich sind Upgrades an den Autos in diesem Jahr ohnehin nur begrenzt möglich, weil die Entwicklung teilweise eingefroren wurde.