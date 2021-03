Manchester City: Pep Guardiola bedauert den Abgang von Eric Garcia

Außerdem bestätigte Guardiola, dass Garcia in Zukunft "in Barcelona spielen wird". Diesen Schritt traut der Katalane seinem Landsmann zu: "Er ist kein Durchschnittsspieler, sondern ein Topspieler."

Eric Garcia zuletzt nur noch Ersatz

Nachdem Garcia in der Vorsaison noch zu 20 Einsätzen kam, ist der 20-Jährige in dieser Saison meistens außen vor. Nur rund 200 Minuten stand der Abwehrspieler in der Premier League auf dem Platz. (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der Premier League).