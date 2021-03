Premier League: Manchester City und Opta streiten wegen Guardiolas Bilanz

Guardiola gewinnt mit City fünfmal nach Elfmeterschießen

Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Das Statistik-Unternehmen zählt Siege nach Elfmeterschießen nicht also solche, sondern nimmt lediglich das Ergebnis nach der regulären Spielzeit in seine Datenanalyse mit auf.

Nicht die erste Meinungsverschiedenheit zwischen City und Opta

Der Verein war jedoch der Meinung, er hätte diese Bestmarke schon in der Saison 2017/2018 geknackt, als dem Guardiola-Team 20 Siege in Folge gelungen waren. Der zwölfte Sieg in der Aufzählung, im Carabao Cup gegen die Wolverhampton Wanderers, war allerdings einer nach Elfmeterschießen. Opta hörte von dort an auf zu zählen.