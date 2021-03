Medien: Federer sagt Teilnahme in Miami ab

Roger Federer wird auf eine Teilnahme in Miami verzichten © AFP/SID/RODGER BOSCH

Tennis-Superstar Roger Federer wird offenbar nicht wie geplant beim Masters-Turnier in Miami aufschlagen. Laut US-Medien hat der 39-jährige Schweizer, der nach Knie-Operationen an seiner Rückkehr arbeitet, seine Teilnahme abgesagt. Beim ATP-Turnier kommende Woche in Doha/Katar soll der 20-malige Grand-Slam-Champion demnach aber planmäßig nach über einem Jahr Zwangspause sein Comeback geben.