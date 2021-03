NBA: Atlanta Hawks entlassen Trainer Lloyd Pierce - Mavs-Coach reagiert entsetzt

Aus für Lloyd Pierce © GETTY IMAGES/AFP/SID/JARED C. TILTON

Mit 14 Siegen und 20 Niederlagen steht der Klub in der Eastern Conference nur auf Platz elf. Der bisherige Assistenzcoach Nate McMillan wird den Posten übergangsweise übernehmen. ( Tabellen der NBA )

Hawks-Boss hofft auf Besserung

"Wir haben große Erwartungen an unser Team und glauben, dass wir durch diese Veränderung eine starke zweite Saisonhälfte haben können", sagte Hawks-Präsident Travis Schlenk.

"Lloyd ist ein großartiger junger Trainer. Es tut mir leid für ihn und seine Familie. Sie haben erst in der vergangenen Woche ein Baby bekommen", so Carlisle: "Das ist verrückt." Der Zeitpunkt der Trennung sei "seltsam. Das Team hatte so viele Verletzte."