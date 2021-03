Biathlon-Trainer Lukas: "Bin offen für alles"

Der schwedische Biathlon-Cheftrainer Johannes Lukas wandelt auf den Spuren von Julian Nagelsmann. Der 27-Jährige, der in Schweden als Trainer seit 2019 große Erfolge feierte, sieht in seinem Alter viele Vorteile. "Man sieht es auch im Fußball. Es kommen immer mehr junge Trainer, die vielleicht auch noch etwas mehr ausprobieren, vielleicht junge Leuten noch besser erreichen", sagte Lukas dem Deutschlandfunk.

In Zukunft könnte sich Lukas, der bereits in der Vergangenheit als Athletiktrainer im Nachwuchsleistungszentrum von 1860 München arbeitete, auch eine Rückkehr in den Fußball vorstellen. "Ich bin auf jeden Fall offen für alles. Ob das noch mal der Fußball wird oder was auch immer, das steht in den Sternen", sagte er.