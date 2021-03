2. Bundesliga: FC St. Pauli - Hamburger SV 1:0 - Kyereh mit Traumtor

Die Kiezkicker sind dagegen das Team der Stunde und haben sieben der vergangenen acht Partien gewonnen. St. Pauli hat in der Rückrunde bislang neun Punkte mehr geholt als der ungeliebte Nachbar.

Kofi Kyereh gelang mit einem Traumtor in der 88. Minute der nicht unverdiente Sieg - anschließend feierte er den Treffer mit einem Salto.

Ulreich: "Aber am Ende werden wir oben stehen"

"Die Enttäuschung ist sehr groß, wir haben alles reingeworfen. Die Niederlage war unnötig", sagte HSV-Keeper Sven Ulreich bei Sky . "Wir müssen am Ende kompakt stehen, damit wir zumindest einen Punkt holen."

Dem früheren Bayern-Torwart wurmt vor allem, dass der HSV erneut das Derby nicht gewinnen konnte. "Wir wollten unseren Fans etwas zurück kgeben, deswegen ist die Enttäuschung sehr groß." Dass die Hanseaten nur noch Vierter sind, will Ulreich nicht überbewerten. "Ich will noch nicht auf die Tabelle schauen. Aber am Ende werden wir oben stehen, da bin ich mir sicher. "