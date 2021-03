VAR greift nach Abpfiff: FC Kopenhagen trifft gegen Aarhus

Jonas Wind trifft nach dem Abpfiff per Elfmeter © Imago

Der Abpfiff ertönt, Spieler jubeln, Sieg, Punkte, Ende. So läuft das normalerweise. Bei einem Spiel in Kopenhagen sorgt der VAR noch für ein zusätzliches Kapitel.

Mittlerweile müsste sie aber wohl eher lauten: "Abseits ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, der Videoassistent seine kalibrierten Linien angelegt und die Entscheidung dann bestätigt." Und was dieser Tage für Abseitsentscheidungen gilt, gilt auch für Tore, Elfmeterentscheidungen, Platzverweise und sogar den Abpfiff.

Denn selbst wenn der Unparteiische die Partie für beendet erklärt, kann der VAR noch eingreifen. Und aus einem sicher geglaubten und bereits bejubelten Sieg noch ein Remis machen. So geschehen in Dänemark, als der FC Kopenhagen am Wochenende nach dem eigentlichen Schlusspfiff noch ein Tor erzielte.