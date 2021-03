NFL: JJ Watt kündigt Wechsel zu den Cardinals an

Star-Verteidiger JJ Watt verlässt die kriselnden Houston Texans in der NFL nach zehn Jahren und wechselt zu den Arizona Cardinals.

Star-Verteidiger JJ Watt (31) verlässt die kriselnden Houston Texans in der National Football League (NFL) nach zehn Jahren und wechselt zu den Arizona Cardinals. Das gab der dreimalige Abwehrspieler des Jahres am Montag über seine sozialen Kanäle bekannt, auf denen er ein Foto von sich in Cardinals-Kleidung veröffentlichte. Der Klub bestätigte den Transfer kurze Zeit später.