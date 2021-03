Schalke: Büskens wird Co-Trainer, Asamoah folgt auf Riether

Mike Büskens (r.) leitete am Montag das Training © FC Schalke 04/FC Schalke 04/FC Schalke 04

Der neue Sport-Verantwortliche Peter Knäbel hat beim Bundesliga-Tabellenletzten Schalke 04 erste Weichen gestellt, aber noch nicht in der Cheftrainerfrage entschieden. "Mike Büskens hat seine Bereitschaft erklärt, die Mannschaft als Co-Trainer zu betreuen. Nicht nur provisorisch, sondern dauerhaft", sagte der 54-Jährige am Montag. Der UEFA-Cup-Sieger von 1997 leitete am Nachmittag auch das Training.