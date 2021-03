Schalke 04: Peter Knäbel über Büskens, Asamoah und das Team

"Mike Büskens hat seine Bereitschaft erklärt, die Mannschaft als Co-Trainer zu betreuen. Nicht nur provisorisch, sondern dauerhaft", sagte der 54 Jahre alte Knäbel am Montag. Büskens, UEFA-Cup-Sieger von 1997, leitete am Nachmittag auch das Training .

Einzig über den Trainerposten wurde noch nicht entschieden. "Dafür braucht man die entsprechende Zeit. Sie ist so wichtig, dass sie gut abgeklärt sein will", sagte er: "Es muss eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass es auch passt."

... die ersten Personalentscheidungen: "Es ist sehr viel passiert. So viel, wie in meiner Karriere im Fußball noch nie. Es ist eine große Lücke entstanden - nicht nur menschlich, sondern ach von den Funktionen her. Ich bin sehr froh, dass viele Mitarbeiter gesagt haben, dass sie mit anpacken. So wie Mike Büskens, der seine Bereitschaft erklärt hat, als Co-Trainer ins Profileistungszentrum zu gehen, die Mannschaft mit zu betreuen und dort auch der Anker zu sein. Gerald Asamoah folgt auf Sascha Riether und wird die Koordination übernehmen. Wir haben mit Sebastian Klein auch die Lücke, die durch Werner Leuthards Abgang entstanden ist, geschlossen. Ich bin die vierte von fünf - und bin froh, dass ich deute diesbezüglich schon Vollzug melden konnte."