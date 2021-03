Sky: Bobic will Frankfurt verlassen

Bobic besitzt in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2023 © FIRO/FIRO/SID

Der erfolgreiche Sportvorstand Fredi Bobic (49) will den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt am Saisonende angeblich verlassen.

Der erfolgreiche Sportvorstand Fredi Bobic (49) will den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt am Saisonende angeblich verlassen. Das berichtete der Pay-TV-Sender Sky am Montag. Bobic, der einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2023 besitzt, habe seinen Wechselwunsch intern bereits kommuniziert.