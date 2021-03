J.J. Watt wechselt in NFL von den Houston Texans zu den Arizona Cardinals

J.J. Watt wurde 2011 von den Houston Texans in der ersten Runde gedraftet © Imago

Der Defensive End war im Februar nach zehn Jahren bei einer Franchise von den Houston Texans, die ihn 2011 im Draft an elfter Stelle gepickt hatten, auf eigenen Wunsch entlassen worden.

Cardinals nehmen Watt zwei Jahre unter Vertrag

Watt war in seiner Zeit bei den Texans drei Mal zum Defensive Player of the Year gewählt worden. Er war das Aushängeschild des Teams.