Tennis: Barty muss verletzt auf WTA-Turnier verzichten Barty muss auf Turnier verzichten

Fällt vorerst aus: Ashleigh Barty © AFP/SID/WILLIAM WEST

SID

Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty (24) hat aufgrund einer Verletzung ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Dubai in der kommenden Woche abgesagt.

"Leider habe ich aufgrund einer Verletzung am linken Bein zurückgezogen", sagte die Australierin in einem von der WTA veröffentlichten Statement.

