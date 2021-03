FC-Abwehrchef Bornauw erfolgreich am Rücken operiert

Abwehrchef Sebastiaan Bornauw von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln ist am Montag erfolgreich am Rücken operiert worden.

Gute Nachricht für den 1. FC Köln und Abwehrchef Sebastiaan Bornauw: Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, ist die geplante Operation am Rücken des Belgiers am Montag erfolgreich nachgeholt worden.