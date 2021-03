Handball: Chinas Damen verzichten auf Olympia-Qualifikation

Die chinesische Damen-Nationalmannschaft wird in Ungarn nicht an dem Qualifikationsturnier für das Olympische Handball-Turnier teilnehmen.

Die chinesische Damen-Nationalmannschaft wird in Ungarn nicht an dem Qualifikationsturnier für das Olympische Handball-Turnier teilnehmen. Das bereits für März 2020 geplante und in Folge der Corona-Pandemie auf 2021 verschobene Turnier soll vom 20. bis 22. März stattfinden.