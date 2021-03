"Großer Name im Fußball": Kiel mit viel Respekt nach Essen

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel geht mit großem Respekt in das Pokal-Viertelfinale der Überraschungsmannschaften beim Viertligisten Rot-Weiss Essen.

"Wir stellen uns auf ein sehr schweres Spiel ein gegen einen Gegner, der unbestritten Qualitäten auch für mehr als 4. Liga auf den Platz bringt", sagte Kiels Trainer Ole Werner am Montag mit Blick auf die Partie am Mittwoch (18.30 Uhr im LIVETICKER). Die Rollenverhältnisse seien ihm "egal. Wir müssen am Maximum sein, ganz ungeachtet von allen Spielklassen".