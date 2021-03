BVB: Edin Terzic lässt Torwart-Frage vor Pokalspiel offen

Trainer Edin Terzic will sich bei Borussia Dortmund nicht festlegen, wer im Viertelfinale im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach im Tor steht.

Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund hat die Torwart-Frage vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal am Dienstag ( Hier zum DFB-Pokal Liveticker: Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund um 20.45 Uhr ) bei Borussia Mönchengladbach offen gelassen. "Ich werde diese Frage nicht heute beantworten", sagte Terzic am Montag.

Nach seiner Schulterverletzung kehrte der Schweizer am vergangenen Wochenende gegen Arminia Bielefeld (3:0) zwar in den Kader zurück, im Tor stand aber sein Landsmann Marwin Hitz. Terzic hatte erklärt, dass er sich in den nächsten Wochen auf eine Nummer eins nicht festlegen wolle.