Valorant: Map-Kontrolle par excellence: Astra kommt am 2. März

Der Start einer neuen Episode bedeutet auch den Auftritt eines frischen Charakters in Riots Taktikshooter. Astra kontrolliert und manipuliert Punkte auf der ganzen Map.

Der Charakterpool in Valorant wächst und gedeiht. Nun erhalten Taktiker am 2. März eine weitere Option. Da beginnt das nächste Kapitel in Season 2 und Astra stößt hinzu. Riot veröffentlichte einen Trailer, der ihre Fähigkeiten zeigt.