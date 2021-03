Ehemaliger kroatischer Nationaltrainer Zlatko Kranjcar verstorben

Der ehemalige kroatische Nationaltrainer Zlatko Kranjcar ist am Montag im Alter von 64 Jahren verstorben. Das teilte der nationale Fußballverband HNS am Montag in einer Pressemitteilung mit. Laut der kroatischen Nachrichtenagentur HINA war Kranjcar vergangenen Monat mit Leberproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden.