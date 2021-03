Zehnkämpfer Bechmann gewinnt Start-up-Preis der Sporthilfe

Sieben aktive oder ehemalige Leistungssportler waren im August in die Start-up-Kampagne gestartet. Ein Online-Voting sowie ein virtueller Pitch vor einer Fachjury am Freitag gingen zu gleichen Teilen in das Ergebnis ein. "Andreas Bechmann hat hervorragend präsentiert und uns von seiner Idee (...) überzeugt. In Verbindung mit dem Online-Voting geht er als eindeutiger Sieger aus der Wahl hervor", sagte Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Sporthilfe.