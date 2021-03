Olympia 2032: DOSB erhebt schwere Vorwürfe gegen IOC

"Entgegen den Darstellungen in der IOC-Pressekonferenz am 24.02.2021 gab es weder eine Sitzung im Februar 2021 noch eine formale Entscheidung des DOSB für oder gegen einen Eintritt in den continuous dialogue", teilte der DOSB mit. In diesen Dialog trat stattdessen Brisbane/Australien, das nun als großer Favorit für die Ausrichtung der Sommerspiele 2032 gilt.