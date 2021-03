1,5 Millionen-Euro-Scheck für Morikawa - Unterstützung für Woods

Mit seinem Sieg bei der World Golf Championship in Bradenton/Florida hat sich US-PGA-Champion Collin Morikawa den bislang dicksten Scheck des Jahres gesichert. Der 24-jährige Kalifornier spielte auf dem Par-72-Platz zum Abschluss eine 69 und lag mit 270 Schlägen drei vor dem Trio Brooks Koepka, Billy Horschel (beide USA) und Viktor Hovland (Norwegen). Morikawa erhielt für seinen vierten Tour-Erfolg 1,82 Millionen Dollar, umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro.

Während des Turniers bezeugten mehrere Spieler, darunter auch Phil Mickelson und Rory McIlroy, ihre Sympathien für den bei einem Autounfall schwer verletzten Superstar Tiger Woods. Sie trugen rote Hemden und schwarze Hosen, die bevorzugte Kleidung des 15-maligen Major-Champions. Auch bei den gleichzeitig stattfindenden Turnieren der Frauen in Orlando und der US-Tour in Puerto Rico trugen viele Beteiligte Kleidung in dieser Farbkombination.