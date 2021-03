Chadwick bleibt Entwicklungsfahrerin bei Williams

Jamie Chadwick bleibt Entwicklungsfahrerin beim britischen Formel-1-Rennstall Williams. Das teilte das Traditionsteam aus Grove offiziell mit. Die 22-Jährige, die seit 2019 für Williams tätig ist, soll ihr Simulatorprogramm ausweiten und an bestimmten Rennwochenenden noch intensiver ins Team integriert werden.

Chadwick war 2015 britische GT4-Meisterin geworden und hatte sich 2019 in der Premieren-Saison der Frauenrennserie W Series den Titel geholt. Zusätzlich zu ihrem Engagement für Williams wird Jamie Chadwick wieder in der W Series starten und zudem an der neuen elektrischen Offroad-Rennserie "Extreme E" teilnehmen, im Cockpit von Veloce Racing.