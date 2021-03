Zoff zwischen Werder und Frankfurt: Frank Baumann kontert Adi Hütter

Besonders der Zoff am Seitenrand blieb im Nachhinein ein Thema. Am Sonntag äußerte sich Eintrachts Trainer Adi Hütter zu den Vorkommnissen.

Hütter ärgert sich über Bremen

Hütter erklärt: "Wenn mir so etwas in Frankfurt passiert, dass ein Mitarbeiter auf der Tribüne auf den gegnerischen Trainer schimpft, kann ich Ihnen garantieren, dass er am nächsten Tag nicht mehr da sitzt. Der arbeitet dann nicht mehr in meinem Team!"