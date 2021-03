Sportwetten: BVB Favorit im DFB-Pokal gegen Gladbach

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist im DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag bei Borussia Mönchengladbach Favorit.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist im DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) bei Borussia Mönchengladbach Favorit. Beim Sportwettenanbieter bwin beläuft sich die Siegquote für die Schwarz-Gelben auf 2,20, die für die Fohlen auf 3,00.

Schafft Regionalligist Rot-Weiss Essen am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) die nächste Sensation und kickt nach Vorjahresfinalist Leverkusen auch Bayern-München-Bezwinger Holstein Kiel (Quote 1,65) aus dem Wettbewerb, zahlt das Unternehmen das 5,75-Fache des Einsatzes zurück.

RB Leipzig, nach dem Aus der Bayer großer Anwärter auf den ersten Titel der Vereinsgeschichte, ist laut bwin am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) mit einer Siegquote von 2,20 Favorit gegen den VfL Wolfsburg (Quote 3,10), der in der Bundesliga seit 666 Minuten ohne Gegentor ist.