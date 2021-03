Hofmeister in Qualifikation vorne - Favoritin Ledecka sagt kurzfristig ab

Durch den kurzfristigen Ausfall der großen Favoritin Esther Ledecka sind die Titel-Chancen der deutschen Frauen, die in diesem Winter in allen sieben Rennen einen Podiumsplatz erreicht hatten, noch einmal gewaltig gestiegen. Die 25 Jahre alte Tschechin zog am Montag ihre Teilnahme wegen einer Verletzung spontan zurück.

Sie werde alles dafür tun, so Ledecka, dass sie wenigstens beim Weltcup-Finale der Alpinen vom 17. bis 21. März in Lenzerheide an den Start gehen könne. Bei der alpinen WM hatte sie zuletzt zwei vierte Plätze in Abfahrt und Super-G belegt. Bei ihrem einzigen Start im Snowboard-Weltcup in dieser Saison hatte Ledecka, Olympiasiegerin auf einem und zwei Brettern, in Cortina d'Ampezzo vor Jörg gewonnen.