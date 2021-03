DHB-Kader für Olympia-Qualifikation: "Kieler Block" kehrt zurück

Bundestrainer Alfred Gislason kann in der Olympia-Qualifikation wieder auf den "Kieler Block" und damit auf seine Bestbesetzung zurückgreifen.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason kann in der Olympia-Qualifikation wieder auf den "Kieler Block" und damit auf seine Bestbesetzung zurückgreifen. Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Steffen Weinhold kehren nach ihrem kollektiven WM-Verzicht zurück ins deutsche Team. Die drei Topspieler vom Champions-League-Sieger THW Kiel stehen im 19-köpfigen DHB-Aufgebot für das Vierer-Turnier in der kommenden Woche, das Gislason am Montag bekannt gab.