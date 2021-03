Frankreich: Rennes-Trainer Stephan erklärt Rücktritt

Trainer Julien Stephan vom französischen Fußball-Erstligisten Stade Rennes hat am Montag seinen Rücktritt erklärt.

Trainer Julien Stephan vom französischen Fußball-Erstligisten Stade Rennes hat am Montag seinen Rücktritt erklärt. Der 40-Jährige war seit Dezember 2018 in Rennes tätig gewesen. Damals war er jüngster Coach in der Ligue 1.