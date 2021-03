Saison-Aus für Augsburgs Lambacher

Alex Lambacher wird den Augsburger Panthern in dieser DEL-Saison wegen einer Hüft-Operation nicht mehr zur Verfügung stehen.

Alex Lambacher wird den Augsburger Panthern in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der Klub am Montag verkündete, muss der Angreifer an der Hüfte operiert werden und fällt langfristig aus.