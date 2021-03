Robert Lewandowski - Gerd Müller: Tor-Quote reicht für Rekord

40 Tore in 34 Bundesliga-Spielen: Der Rekord von Gerd Müller, Stürmer-Idol des FC Bayern München, schien für die Ewigkeit zu sein. Nun allerdings bringt Robert Lewandowski ihn in ernsthafte Gefahr.

Nach seinem Doppelpack beim 5:1 der Bayern gegen den 1. FC Köln hat der polnische Stürmer schon am 23. Spieltag 28 Treffer auf dem Konto - mehr als der "Bomber" zu diesem Zeitpunkt in der Saison 1971/72 ( Das Spiel im Ticker zum Nachlesen ).

Schafft Lewandowski, der in der Torjägerliste der Bundesliga einsam seine Kreise zieht, was lange undenkbar war? SPORT1 rechnet vor - und zeigt auf, was dafür und dagegen spricht.