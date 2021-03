Klopp kämpferisch vor Duell mit Tuchel: "Viele Leute haben uns abgeschrieben"

"Viele Leute haben uns abgeschrieben. Das ist in Ordnung", sagte der 53-Jährige nach dem 2:0 (0:0)-Sieg am Sonntag beim Schlusslicht Sheffield United: "Bei allen Problemen, die wir hatten, sind wir immer noch in Schlagdistanz zu den spannenden Tabellenplätzen." (SERVICE: Spielplan und Ergebnisse der Premier League).