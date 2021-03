"Wie auf der Playstation": HSV-Torjäger Terodde schwärmt von Lewandowski

Für Torjäger Simon Terodde vom Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ist Bayern-Star Robert Lewandowski der beste Stürmer in der Bundesliga. Er stehe in seiner Liste "ganz oben. Wenn man sieht, wie er am Spiel teilnimmt und die Bälle festmacht ? da erkennt man gar keine technischen Fehler mehr. Den kannst du vorne anschießen, trotzdem klebt ihm der Ball am Fuß", sagte Terodde im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Manchmal habe ich das Gefühl, das ist wie auf der Playstation ? sie drücken einfach einen Knopf und dann kommt der Pass und wird verarbeitet."