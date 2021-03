rtv media group und SPORT1 geben Startschuss für Supplement "FUSSBALL & FAMILIE"

Am 8. März erscheint die erste Ausgabe des Sportmagazins "FUSSBALL & FAMILIE" © rtv media group/SPORT1

Die Erstausgabe des Sportmagazins "FUSSBALL & FAMILIE" erscheint am 8. März – Robert Lewandowski, Lothar Matthäus und Toni Kroos stehen im Fokus.

Ein neuer Star am Print-Himmel läuft sich warm – Kickoff für Deutschlands größtes Sport-Supplement: Am 8. März erscheint die erste Ausgabe des Sportmagazins "FUSSBALL & FAMILIE", das die rtv media group in Kooperation mit der SPORT1 GmbH veröffentlicht.