Joachim Löw öffnet Tür für Rückkehr von Amin Younes

In der DFB-Elf habe Younes bereits beim Confed Cup vor vier Jahren "einen positiven Eindruck bei uns hinterlassen", sagte Löw, "danach stagnierte er in seiner Entwicklung aus verschiedenen Gründen".

Zuletzt hatte sich Younes Hoffnungen auf eine Rückkehr in die DFB-Auswahl gemacht. "Das wäre für mich nach wie vor etwas Großartiges. Das war immer ein Traum, für Deutschland zu spielen", sagte er bei Sky Sport News. Younes war nach fünf Länderspielen im Jahr 2017 in den letzten beiden Spielzeiten in Neapel kaum zum Einsatz gekommen, erst seit Dezember blüht er in Frankfurt wieder auf.