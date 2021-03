Golf: Tiger Woods meldet sich nach Horror-Unfall zu Wort

„Es ist schwer zu erklären, wie berührend es heute war, als ich den Fernseher eingeschaltet und all diese roten Shirts gesehen habe. An alle Golfer und alle Fans: Ihr helft mir wirklich durch diese schwere Zeit“, schrieb der 47 Jahre alte Golf-Star auf Twitter.

Zahlreiche Golf-Stars hatten ihm zu Ehren ein ganz besonderes Outfit gewählt. Spieler wie Rory McIlroy, Justin Thomas und Patrick Reed traten zum Finale der World Golf Championships in Bradenton, Florida in rotem Shirt und schwarzer Hose an. Das Outfit, dass Woods am Schlusstag eines jeden Golfturniers zu tragen pflegt.