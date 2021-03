Ex-WWE-Star Big Cass nach Absturz zurück - Reunion mit Enzo

18 Monate nach einem dramatischen Alkohol-Vorfall ist der frühere Big Cass zurück im Ring - in fantastischer Form und wieder mit Enzo Amore an seiner Seite.

Am Wochenende feierte CaZXL, wie er aus Copyright-Gründen nun heißt, ein Überraschungs-Comeback bei einer Independent-Liga in der Stadt Lyons in Georgia.

Bei Lariato Pro Wrestling war er Überraschungspartner des vor allem durch seine Auftritte bei Impact Wrestling (TNA) bekannten Hernandez und trat mit ihm gegen das Duo Luke und Perry Hawx an. Cass präsentierte sich dabei in herausragender körperlicher Verfassung, seine Muskeln sind jetzt definierter, als sie bei WWE je waren.

Big Cass war nach WWE-Aus tief gefallen

Der Versuch, seine Probleme zu überwinden - mit Hilfe des nun als eine Art Lebenscoach arbeitenden Ex-Wrestlers Diamond Dallas Page, der schon Jake "The Snake" Roberts und Scott Hall (Razor Ramon) aus ihren Alkoholproblemen geholfen hatte - erlitt im September 2019 einen Rückschlag: Cass tauchte bei einer Show in New Jersey in unkontrollierbarem Zustand auf und wurde schließlich von der Polizei mitgenommen. Danach ließ er 18 Monate nichts von sich hören, auch nicht in den sozialen Medien.